Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 16.11.2025 (обновлено: 00:48 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/potok-2055235825.html
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:43:00+03:00
2025-11-16T00:48:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
северный поток — 2
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
https://ria.ru/20251110/germanija-2053886081.html
https://ria.ru/20251017/shreder-2048885898.html
германия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европа, россия, северный поток — 2, рбк (медиагруппа)
В мире, Германия, Европа, Россия, Северный поток — 2, РБК (медиагруппа)
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"

Депутат Конте раскритиковал продажу "Северного потока — 2" инвестору из США

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2"
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он заявил в беседе с РБК.
«
"Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — сказал он.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ФРГ выдала ордер на арест украинских военных по делу о "Северных потоках"
10 ноября, 10:00
Парламентарий отметил, что несмотря на заявления о том, что Германия отказалась от энергоресурсов из России, Берлин продолжает закупать их через посредников, за что приходится существенно переплачивать.
"Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они (Власти ФРГ. — Прим. Ред.) хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать", — рассказал депутат.
Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры об этом между немецкими и американскими компаниями, Конте ответил, что не располагает такой информацией.
Американский инвестор Стивен Линч впервые заявил о желании приобрести газопровод в конце прошлого года. Как писала газета The New York Times, Линч считает, что Европа в конце концов вернется к российскому газу. По данным издания, в мае попытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".
Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
17 октября, 15:07
 
В миреГерманияЕвропаРоссияСеверный поток — 2РБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала