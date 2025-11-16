https://ria.ru/20251116/potok-2055235825.html
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:43:00+03:00
2025-11-16T00:43:00+03:00
2025-11-16T00:48:00+03:00
Депутат Конте раскритиковал продажу "Северного потока — 2" инвестору из США
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он заявил в беседе
с РБК.
«
"Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа
, и Германия
в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — сказал он.
Парламентарий отметил, что несмотря на заявления о том, что Германия отказалась от энергоресурсов из России
, Берлин
продолжает закупать их через посредников, за что приходится существенно переплачивать.
"Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они (Власти ФРГ. — Прим. Ред.) хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать", — рассказал депутат.
Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры об этом между немецкими и американскими компаниями, Конте ответил, что не располагает такой информацией.
Американский инвестор Стивен Линч впервые заявил о желании приобрести газопровод в конце прошлого года. Как писала газета The New York Times, Линч считает, что Европа в конце концов вернется к российскому газу. По данным издания, в мае попытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".
Вице премьер России Александр Новак, комментируя ситуацию, в июне заявил, что правительство ни от кого не получало обращений о желании купить газопровод.