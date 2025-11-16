МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он заявил в Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Конте назвал безумием возможную продажу Германией "Северного потока – 2" американскому инвестору Стивену Линчу, об этом он заявил в беседе с РБК.

« "Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа , и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией", — сказал он.

Парламентарий отметил, что несмотря на заявления о том, что Германия отказалась от энергоресурсов из России Берлин продолжает закупать их через посредников, за что приходится существенно переплачивать.

"Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они (Власти ФРГ. — Прим. Ред.) хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать", — рассказал депутат.

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры об этом между немецкими и американскими компаниями, Конте ответил, что не располагает такой информацией.

Американский инвестор Стивен Линч впервые заявил о желании приобрести газопровод в конце прошлого года. Как писала газета The New York Times, Линч считает, что Европа в конце концов вернется к российскому газу. По данным издания, в мае попытался убедить высокопоставленных немецких чиновников в "смелом плане покупки российского подводного трубопровода".