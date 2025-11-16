Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США
00:05 16.11.2025 (обновлено: 13:16 16.11.2025)
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США - РИА Новости, 16.11.2025
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США
Посольство РФ в Вашингтоне по случаю 92-летней годовщины установления дипломатических связей с США заявило, что приоткрылось окно возможностей для нормализации...
россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Вашингтоне по случаю 92-летней годовщины установления дипломатических связей с США заявило, что приоткрылось окно возможностей для нормализации отношений между Россией и США.
"В современном многополярном мире, где нет места претензиям на единоличное лидерство, тем более, на фоне отвергаемой администрацией Дональда Трампа либерал-глобалистской модели "миропорядка, основанного на правилах", в отношениях России и США как великих держав приоткрылось "окно возможностей" для их нормализации на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования", - заявили в посольстве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал о процессе нормализации отношений России и США
24 сентября, 13:20
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
