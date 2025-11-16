https://ria.ru/20251116/posol-2055258573.html
Посол Палестины призвал Европу поддержать соблюдение соглашения по Газе
16.11.2025
Посол Палестины призвал Европу поддержать соблюдение соглашения по Газе
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи призвал западные страны, особенно Европу, "поднять голос" в поддержку... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:33:00+03:00
2025-11-16T08:33:00+03:00
2025-11-16T08:33:00+03:00
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи призвал западные страны, особенно Европу, "поднять голос" в поддержку соблюдения соглашения по Газе.
"Это соглашение было поддержано многими странами. Мы видели это в Шарм-эш-Шейхе - масштабное мероприятие с участием (президента США Дональда) Трампа, западных политиков и так далее. Эти страны должны поднять голос, особенно европейцы. Но также и американцы, которые фактически определяют, что происходит. С нашей точки зрения, это не мир и не перемирие", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.