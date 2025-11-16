Группа Reflex сообщила, что застряла в Коми из-за переносов авиарейса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин сообщил, что поп-группа Reflex застряла в аэропорту города Усинска республики Коми из-за постоянного переноса авиарейса в Москву.
"Третьи сутки группа Reflex, находящаяся в своём юбилейном концертном туре, не может вылететь из Усинска... "ЮТэйр"... продаёт билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Продюсер и сооснователь Reflex отметил, что задержка в Усинске ставит под угрозу планы поп-группы по записи песен.
РИА Новости направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в адрес авиакомпании "ЮТэйр".
При этом, согласно сайту авиакомпании, в настоящее время есть возможность купить билеты на самолет Усинск – Москва, прибывающий во Внуково в воскресенье в 22.50 мск.