Группа Reflex сообщила, что застряла в Коми из-за переносов авиарейса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости . Президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин сообщил, что поп-группа Reflex застряла в аэропорту города Усинска республики Коми из-за постоянного переноса авиарейса в Москву.

Продюсер и сооснователь Reflex отметил, что задержка в Усинске ставит под угрозу планы поп-группы по записи песен.