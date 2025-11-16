Польша требует отменить в Германии аукцион вещей, связанных с Холокостом

ВАРШАВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство культуры и национального наследия Польши требует отменить аукцион в Германии по продаже предметов, связанных с Холокостом.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что аукционный дом Felzmann в немецком Нойсе планирует выставить на продажу 632 документа и предметы, связанные с Холокостом, в том числе те, что принадлежали жертвам.

"Министерство культуры и национального наследия самым решительным образом осуждает действия аукционного дома в Нойсе. Мы не приемлем обращения с памятью жертв преступлений как с товаром. Это не товар, а ответственность - моральная, историческая и человеческая. Подобные действия категорически неприемлемы", - говорится в сообщении польского минкульта.

В связи с этим министерство призвало представителей аукционного дома "к элементарной порядочности и достоинству".

"Аукцион должен быть отменен, а выставленные на продажу предметы должны быть возвращены туда, где им самое место: в учреждения, которые с уважением и бережностью хранят память о жертвах нацистских преступлений", - указывается в сообщении минкульта.

Кроме того, польские власти заявили, что "безоговорочно потребуют" возвращения этих предметов в Польшу

"Память не продается и никогда не будет продаваться", - заключило министерство.

В свою очередь, МИД Польши поддержал минкульт и потребовал отменить аукцион.

"Мы призываем не просто приостановить, а полностью отменить этот аукцион. Предметы, связанные с преступлениями Второй мировой войны, ни при каких обстоятельствах не должны попадать в коммерческий оборот... Мы призываем к их возвращению в учреждения и места памяти, где они смогут выполнить свою истинную роль как свидетельство того времени и документ для будущих поколений", - подчеркнуло министерство иностранных дел.

Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что вмешался в происходящее, и аукционный дом удалил со своего интернет-сайта предметы, о которых идет речь.

"Посол (Польши в Германии) Ян Томбиньский сообщил мне, что все предметы уже исчезли с интернет-сайта скандального аукциона", - написал министр в соцсети Х.

Сикорский уточнил, что связывался по данному вопросу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

"Я разговаривал с немецким министром Йоханном Вадефулем о планируемом в Нойсе аукционе с предметами времен немецкого террора во время Второй мировой войны. Мы согласились с тем, что такое возмутительное действо должно быть предотвращено... Память о жертвах Холокоста не является товаром и не может быть коммерчески продана. Польская дипломатия призывает передать предметы, о которых идет речь, в музей Освенцима", - отметил глава польского МИД.