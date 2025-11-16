Рейтинг@Mail.ru
По объектам украинской ПВО в Харьковской области нанесли удары
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 16.11.2025 (обновлено: 09:58 16.11.2025)
По объектам украинской ПВО в Харьковской области нанесли удары
Российские военные нанесли удары по объектам украинской ПВО в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
2025-11-16T07:57:00+03:00
2025-11-16T09:58:00+03:00
По объектам украинской ПВО в Харьковской области нанесли удары

По объектам ПВО ВСУ в районе Чугуева Харьковской области нанесли удары

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам украинской ПВО в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область — Златополь, Чугуев. <...> Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
ВСУ пытаются бежать под видом мирных жителей на Харьковском направлении
06:34
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Волфино и Садки в Сумской области, а также у Волчанска и Рыбалкино в Харьковской области.
За этот же период ВСУ потеряли более 210 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Чугуев
Харьковская область
Сергей Лебедев
Вооруженные силы Украины
Безопасность
Сумская область
 
 
Заголовок открываемого материала