По объектам украинской ПВО в Харьковской области нанесли удары

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам украинской ПВО в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область — Златополь, Чугуев. <...> Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО", — сказал он.
На Харьковском направлении действуют бойцы группировки "Север". За минувшие сутки они нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Волфино и Садки в Сумской области, а также у Волчанска и Рыбалкино в Харьковской области.
За этот же период ВСУ потеряли более 210 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада материальных средств.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18