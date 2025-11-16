Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР

Он полагает, что происходящая расправа сандунистского режима над Гагаузской автономией, репрессии против политиков и активистов в ней, а также нарушения демократических норм в самой Молдавии, включая массовые запреты СМИ и интернет-ресурсов, снятие с выборов или запреты политических партий и блоков – всё это даёт каждому приднестровцу мощнейшую прививку от капитуляции перед националистической диктатурой.