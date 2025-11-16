Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Попытки насильно навязать Приднестровью чуждый курс на так называемую реинтеграцию в состав Молдавии и Евросоюза не пройдут, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.
"Приднестровье самостоятельно определило свою политику, и попытки навязать чуждый республике курс, в частности в состав Молдовы и в Евросоюз, не пройдут", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, в последнее время одновременно зазвучали два тезиса – от кишинёвской власти и некоторых её союзников. Первый: желательно переформатировать переговоры об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта так, чтобы обойтись в новом формате вообще без России. Второй: основным и решающим участником нового формата должен стать Евросоюз. При этом за скобки выводится не только Россия, но и США во главе с администрацией президента Дональда Трампа.
"Таким образом, замысел сандунистского (Майя Санду – президент Молдавии) руководства Молдовы и её европокровителей становится ясен: отстранить самых сильных участников переговорного формата "5+2" в лице России и США, сделав ставку на самого слабого, но и самого аморфного в лице Европейского союза, где заправляют глобалисты", - отметил политолог.
"Приднестровье исходит из главного положения: на основании демократических выборов и референдумов приднестровцы избрали независимость, союз с Россией не в ущерб третьим странам, нахождение взаимоприемлемой формулы урегулирования конфликта с Молдовой, евразийский интеграционный проект. Отрываться от близкого всем приднестровцам культурного и экономического пространства нынешнего СНГ в ПМР никто не намерен", - подчеркнул Сафонов.
Он полагает, что происходящая расправа сандунистского режима над Гагаузской автономией, репрессии против политиков и активистов в ней, а также нарушения демократических норм в самой Молдавии, включая массовые запреты СМИ и интернет-ресурсов, снятие с выборов или запреты политических партий и блоков – всё это даёт каждому приднестровцу мощнейшую прививку от капитуляции перед националистической диктатурой.
"В такой обстановке Приднестровская Молдавская Республика остаётся на территории бывшей Советской Молдавии оплотом демократии и национального равноправия. Отказываться от такого положения приднестровцы не могут и не хотят, ибо не желают попасть под тот режим, который существует на правобережье Днестра. А демократия предполагает ещё и выбор – с какими странами дружить и заключать союзы, а с какими просто взаимовыгодно экономически сотрудничать", - отметил приднестровский депутат.
Он напомнил, что Тирасполь всегда выступал и выступает за диалог с Кишинёвом, но никогда не отказывается от своих прав и национальных интересов.
"Вот почему попытки решить нашу судьбу без нас самих обречены на провал", - уточнил Сафонов.
