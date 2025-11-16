Рейтинг@Mail.ru
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/pmr-2055326091.html
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР - РИА Новости, 16.11.2025
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР
Попытки насильно навязать Приднестровью чуждый курс на так называемую реинтеграцию в состав Молдавии и Евросоюза не пройдут, считает депутат Верховного Совета... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:57:00+03:00
2025-11-16T18:57:00+03:00
в мире
молдавия
россия
сша
дональд трамп
майя санду
facebook
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994607681_0:96:3340:1975_1920x0_80_0_0_b5cb0e056960120fbb6aa5c9abe67f1e.jpg
https://ria.ru/20251012/vopros-2047838137.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012018538.html
https://ria.ru/20251110/ekspert-2053974336.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994607681_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_7e2f858be5d54daad88a9253e3273bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, сша, дональд трамп, майя санду, facebook, снг
В мире, Молдавия, Россия, США, Дональд Трамп, Майя Санду, Facebook, СНГ
Попытки навязать Приднестровью чуждый курс не пройдут, заявили в ПМР

Депутат Сафонов: навязать Приднестровью чуждый курс на реинтеграцию не удастся

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Попытки насильно навязать Приднестровью чуждый курс на так называемую реинтеграцию в состав Молдавии и Евросоюза не пройдут, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.
«
"Приднестровье самостоятельно определило свою политику, и попытки навязать чуждый республике курс, в частности в состав Молдовы и в Евросоюз, не пройдут", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт назвал ключевую проблему при возможном приеме Молдавии в ЕС
12 октября, 19:44
По его словам, в последнее время одновременно зазвучали два тезиса – от кишинёвской власти и некоторых её союзников. Первый: желательно переформатировать переговоры об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта так, чтобы обойтись в новом формате вообще без России. Второй: основным и решающим участником нового формата должен стать Евросоюз. При этом за скобки выводится не только Россия, но и США во главе с администрацией президента Дональда Трампа.
«
"Таким образом, замысел сандунистского (Майя Санду – президент Молдавии) руководства Молдовы и её европокровителей становится ясен: отстранить самых сильных участников переговорного формата "5+2" в лице России и США, сделав ставку на самого слабого, но и самого аморфного в лице Европейского союза, где заправляют глобалисты", - отметил политолог.
Он высказал убеждение в том, что технически этот план невозможно реализовать, поскольку ни Россия, ни Америка, ни Приднестровье никогда не согласятся остаться в стороне от диалога. А чтобы избавиться от них в одностороннем порядке, у Кишинёва и Брюсселя правового механизма нет.
"Приднестровье исходит из главного положения: на основании демократических выборов и референдумов приднестровцы избрали независимость, союз с Россией не в ущерб третьим странам, нахождение взаимоприемлемой формулы урегулирования конфликта с Молдовой, евразийский интеграционный проект. Отрываться от близкого всем приднестровцам культурного и экономического пространства нынешнего СНГ в ПМР никто не намерен", - подчеркнул Сафонов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС
18 апреля, 11:56
Он полагает, что происходящая расправа сандунистского режима над Гагаузской автономией, репрессии против политиков и активистов в ней, а также нарушения демократических норм в самой Молдавии, включая массовые запреты СМИ и интернет-ресурсов, снятие с выборов или запреты политических партий и блоков – всё это даёт каждому приднестровцу мощнейшую прививку от капитуляции перед националистической диктатурой.
«
"В такой обстановке Приднестровская Молдавская Республика остаётся на территории бывшей Советской Молдавии оплотом демократии и национального равноправия. Отказываться от такого положения приднестровцы не могут и не хотят, ибо не желают попасть под тот режим, который существует на правобережье Днестра. А демократия предполагает ещё и выбор – с какими странами дружить и заключать союзы, а с какими просто взаимовыгодно экономически сотрудничать", - отметил приднестровский депутат.
Он напомнил, что Тирасполь всегда выступал и выступает за диалог с Кишинёвом, но никогда не отказывается от своих прав и национальных интересов.
"Вот почему попытки решить нашу судьбу без нас самих обречены на провал", - уточнил Сафонов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Экс-замглавы МИД ПМР оценил роль ЕС в приднестровском урегулировании
10 ноября, 16:15
 
В миреМолдавияРоссияСШАДональд ТрампМайя СандуFacebookСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала