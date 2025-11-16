Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 16.11.2025 (обновлено: 08:21 16.11.2025)
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал РИА Новости, что сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном

ВСУ хотели беспилотником убить сдавшегося сослуживца

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал РИА Новости, что сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ.
"На Ниве мы пытались выехать. И тогда именно дрон ударил в Ниву. Я получил осколочное ранение. Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут", - сказал Чернявский.
Пленный предположил, что боевики ВСУ пытаются убить сдающихся в плен сослуживцев, чтобы те не рассказали чего-нибудь лишнего российской стороне.
Он отметил, что получил ранения осколками в районе правого плеча, бедра и лопатки.
Пленный ВСУ Александр Самодай рассказал о бесчеловечном отношении бывших командиров - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Пленный рассказал о бесчеловечном отношении украинских командиров
Специальная военная операция на Украине
 
 
