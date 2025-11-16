https://ria.ru/20251116/plennyy-2055245173.html
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном - РИА Новости, 16.11.2025
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал РИА Новости, что сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:07:00+03:00
2025-11-16T04:07:00+03:00
2025-11-16T08:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055256830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0578f123ecd31e08ddeb3038e505dc96.jpg
https://ria.ru/20251115/plennyy-2055131647.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055256830_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d95e2a59c9832d6b4914916b44940b63.jpg
Украинский пленный рассказывает, как сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ
Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, что сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ.
2025-11-16T04:07
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном
ВСУ хотели беспилотником убить сдавшегося сослуживца