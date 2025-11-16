Пленный ВСУ рассказал, как сослуживцы пытались убить его дроном

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал РИА Новости, что сослуживцы хотели убить его дроном после того, как он сдался военным РФ.

"На Ниве мы пытались выехать. И тогда именно дрон ударил в Ниву. Я получил осколочное ранение. Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут", - сказал Чернявский.