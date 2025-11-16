Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный назвал приказы командиров ВСУ неисполнимыми - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 16.11.2025
Украинский пленный назвал приказы командиров ВСУ неисполнимыми
Украинский пленный назвал приказы командиров ВСУ неисполнимыми - РИА Новости, 16.11.2025
Украинский пленный назвал приказы командиров ВСУ неисполнимыми
Украинский военнопленный Иван Савич рассказал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Украинский пленный назвал приказы командиров ВСУ неисполнимыми

Пленный Савич рассказал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинский военнопленный Иван Савич рассказал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
Военнослужащий 42 бригады ВСУ Иван Савич был взят в плен в Красноармейске подразделениями группировки войск "Центр", сообщили в министерстве обороны РФ.
22 июня 2022, 17:18
"Лучше наказ так не исполнять, как я. Если придет в жизни один единственный выбор - лучше сдаться. Потому что лучшего выбора нет. То, что дают наказ, приказ, он неисполнимый. Никаким боком. Это не для того, чтобы выжить. Это тебя посылают просто, чтобы ты умер, и все", - сказал пленный.
По словам Савича, после прибытия на позицию у него очень скоро возникло желание поскорее сдаться в плен. Как только российские военнослужащие начали штурмовать его окоп, он сразу сдался. Савич рассказал, что киевские власти специально врут насчет плена и русских.
"Они (украинские власти - ред.) врут всё – что русские сразу убивают, сразу уничтожают. Но я же своими глазами видел, что русские – нормальные люди", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
