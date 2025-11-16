Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 16.11.2025
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты
Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
в мире, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты

Сидельник: бойцы ВСУ дают командирам взятки, чтобы оставаться в тылу

© AP Photo / LIBKOSБойцы ВСУ
Бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / LIBKOS
Бойцы ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
"Он (военнослужащий - ред.) сидит там в тылу, его записывают, что он выходит на боевые. Ему на карточку зачисляется по сто тысяч, может, больше кому-то, но он по сути их не получает. Ему оставляют 20-30, а остальные, чтобы он не выходил на боевые, он командиру (отдает - ред.)", - объяснил пленный.
А для того, чтобы перевестись в бригаду, по его словам, нужно заплатить сумму покрупнее. Командиры используют эти деньги для собственных нужд, но не для нужд армии, добавил он.
"Чтобы перевестись в бригаду, это по-любому, мне кто-то говорил, надо 10 штук долларов, там тыловая часть, я знаю, как раз в Самборском (Львовская область - ред.)", - уточнил пленный.
Он добавил, что практику взяточничества может подтвердить каждый, кто был в украинской армии.
"Это любой может, я так думаю, подтвердить... Я свидетель такого", - подчеркнул пленный.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
