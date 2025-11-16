Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты

КУРСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.

"Он (военнослужащий - ред.) сидит там в тылу, его записывают, что он выходит на боевые. Ему на карточку зачисляется по сто тысяч, может, больше кому-то, но он по сути их не получает. Ему оставляют 20-30, а остальные, чтобы он не выходил на боевые, он командиру (отдает - ред.)", - объяснил пленный.

А для того, чтобы перевестись в бригаду, по его словам, нужно заплатить сумму покрупнее. Командиры используют эти деньги для собственных нужд, но не для нужд армии, добавил он.

"Чтобы перевестись в бригаду, это по-любому, мне кто-то говорил, надо 10 штук долларов, там тыловая часть, я знаю, как раз в Самборском ( Львовская область - ред.)", - уточнил пленный.

Он добавил, что практику взяточничества может подтвердить каждый, кто был в украинской армии.