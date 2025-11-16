https://ria.ru/20251116/plennyj-2055257171.html
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты - РИА Новости, 16.11.2025
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты
Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:18:00+03:00
2025-11-16T08:18:00+03:00
2025-11-16T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889566019_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_22eb1154ce2f22a4ba0ac7183da87d86.jpg
https://ria.ru/20250812/plennyy-2034695816.html
https://ria.ru/20250616/plennyj-2023056235.html
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889566019_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_5c1c85133f3b7a1f63374f3af9c0c308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область
Пленный рассказал, зачем ВСУ отдают командирам больше половины зарплаты
Сидельник: бойцы ВСУ дают командирам взятки, чтобы оставаться в тылу
КУРСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
"Он (военнослужащий - ред.) сидит там в тылу, его записывают, что он выходит на боевые. Ему на карточку зачисляется по сто тысяч, может, больше кому-то, но он по сути их не получает. Ему оставляют 20-30, а остальные, чтобы он не выходил на боевые, он командиру (отдает - ред.)", - объяснил пленный.
А для того, чтобы перевестись в бригаду, по его словам, нужно заплатить сумму покрупнее. Командиры используют эти деньги для собственных нужд, но не для нужд армии, добавил он.
"Чтобы перевестись в бригаду, это по-любому, мне кто-то говорил, надо 10 штук долларов, там тыловая часть, я знаю, как раз в Самборском (Львовская область
- ред.)", - уточнил пленный.
Он добавил, что практику взяточничества может подтвердить каждый, кто был в украинской армии.
"Это любой может, я так думаю, подтвердить... Я свидетель такого", - подчеркнул пленный.