В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
