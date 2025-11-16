Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области отменили план "Ковер"

Специальная военная операция на Украине
 
04:44 16.11.2025
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили план "Ковер"

На территории Пензенской области отменили план "Ковер"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
План "Ковер" был введен в Пензенской области в 23.06 мск субботы.
Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
