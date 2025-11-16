Поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.

Всего Россия за девять месяцев текущего года снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка.