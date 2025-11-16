Рейтинг@Mail.ru
16.11.2025

Поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет
06:06 16.11.2025
Поставки пива из Евросоюза в Россию рухнули до минимума за десять лет
2025-11-16T06:06:00+03:00
2025-11-16T06:06:00+03:00
Экономика, Россия, Германия, Латвия, Евросоюз
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре сократила импорт пива из Евросоюза до минимума с начала 2015 года - всего 3 тысячи тонн, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, в начале осени российские компании ввезли из ЕС 3 тысячи тонн пива, что вдвое меньше импорта месяцем ранее. Это стало минимальными закупками с января 2015 года, когда они составили всего 2,8 тысячи тонн.
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
18 октября, 10:27
Лидером по поставкам пенного напитка в Россию в сентябре стала Германия, даже несмотря на снижение продаж на российский рынок на треть - до 640 тонн. Второе место заняла Латвия, экспорт которой сократился вдвое в месячном выражении и составил 622 тонны.
Тройку замкнула Чехия, которая еще месяцем ранее была главным поставщиком, однако в сентябре ее продажи сократились в 3,6 раза и составили 555 тонн.
Всего Россия за девять месяцев текущего года снизила импорт пива из стран ЕС более чем в четыре раза, ввезя всего 47,1 тысячи тонн алкогольного напитка.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В России снизились розничные продажи пива
28 октября, 08:20
 
