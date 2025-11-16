Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию - РИА Новости, 16.11.2025
02:18 16.11.2025
Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию
Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию - РИА Новости, 16.11.2025
Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию
Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 16.11.2025
общество
россия
https://ria.ru/20251114/pensija-2054899531.html
россия
общество, россия
Общество, Россия
Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию

Социальную пенсию в России получают почти 3,5 миллиона человек

© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, социальную пенсию в России получают 3,491 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года. Из них 3,236 миллиона не работают, а 255 тысяч имеют место работы.
Социальную пенсию получают россияне с инвалидностью, те, кто не заработал достаточно стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости, или по случаю потери кормильца.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию
14 ноября, 04:53
 
