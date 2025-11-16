Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Социальную пенсию получают россияне с инвалидностью, те, кто не заработал достаточно стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости, или по случаю потери кормильца.