Раскрыто, сколько россиян получают социальную пенсию
Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 16.11.2025
общество
россия
россия
общество, россия
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Число получателей социальной пенсии в России составило почти 3,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, социальную пенсию в России
получают 3,491 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2025 года. Из них 3,236 миллиона не работают, а 255 тысяч имеют место работы.
Социальную пенсию получают россияне с инвалидностью, те, кто не заработал достаточно стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости, или по случаю потери кормильца.