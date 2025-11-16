Назван размер пени для россиян за просрочку налоговых платежей в 2025 году

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта в России, которые не заплатят вовремя налоги, будет ежедневно начисляться пени в размере одной трехсотой от действующей ключевой ставки ЦБ, то есть на каждые просроченные 100 рублей ФНС будет начислять по 5,5 копейки в день, подсчитало РИА Новости.

ФНС ранее направила налоговые уведомления россиянам, их можно найти в "личном кабинете" на сайте налоговой службы, в специальном приложении "Налоги физлиц", на портале госуслуг. Небольшое число россиян по-прежнему получает уведомления в бумажном виде по почте.

"Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, рекомендуется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога. При несвоевременной оплате предусмотрена ежедневная пеня за каждый просроченный день", - разъясняет ФНС.

Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2025 года включительно. Если не уплатить налог вовремя, уже со 2 декабря будут начисляться пени.

Правила расчета пени утверждены в Налоговом кодексе РФ . Согласно этим нормам, в 2025 году процентная ставка по недоимке для физических лиц составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ.

Начисление происходит ежедневно со дня формирования недоимки вплоть до дня, когда она будет погашена. Для расчета используется ставка ЦБ РФ, актуальная на день формирования недоимки.

В случае неуплаты налогов, ФНС в течение трех месяцев с начала просрочки направит плательщику требование "требование об уплате", и если его не выполнить - начнется процедура взыскания.

С текущего года налоговая служба может взыскивать налоговые долги с банковских счетов должников даже без решения суда.