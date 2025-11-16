Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/parizh-2055306304.html
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже - РИА Новости, 16.11.2025
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X предупредил, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским может... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:42:00+03:00
2025-11-16T15:42:00+03:00
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg
https://ria.ru/20251116/frantsiya-2055293072.html
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055265279.html
https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9bd34ad5d8eaa56e1ac86063aed4214a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), патриот, энергоатом, rafale
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Патриот, Энергоатом, Rafale
Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже

Филиппо: Макрон может пообещать Зеленскому самолеты Rafale

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X предупредил, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским может пообещать ему истребители Rafale для Украины.
«
"В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", — написал он.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
МИД Франции сделал провокационное заявление о России после удара по Украине
14:02
Французский политик назвал недопустимыми передачу или даже продажу самолетов Украине из-за коррупционного скандала в стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
09:59
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенора, Рокета и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
11:26
 
В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ПатриотЭнергоатомRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала