Во Франции рассказали, что завтра случится с Зеленским в Париже

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X предупредил, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским может пообещать ему истребители Rafale для Украины.
«
"В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", — написал он.
Французский политик назвал недопустимыми передачу или даже продажу самолетов Украине из-за коррупционного скандала в стране.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенора, Рокета и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.