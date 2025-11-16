Рейтинг@Mail.ru
В посольстве рассказали, что даст прорыв отношениям России и США - РИА Новости, 16.11.2025
00:18 16.11.2025
В посольстве рассказали, что даст прорыв отношениям России и США
США осуществили прорыв, установив дипотношения с Москвой 92 года назад, сейчас следует использовать те же принципы равноправия и уважения, заявило посольство РФ
2025
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США осуществили прорыв, установив дипотношения с Москвой 92 года назад, сейчас следует использовать те же принципы равноправия и уважения, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Дипотношения СССР и США были установлены 16 ноября 1993 года.
Как говорится в заявлении посольства по случаю годовщины, установление дипотношений стало новой вехой в истории взаимодействия двух стран. "Этому предшествовал длительный период отсутствия официальных связей, когда правящие круги США в течение 16 лет отказывались иметь дело с молодым Советским государством, объявленным угрозой "цивилизованному миру". Потребовались политическое мужество президента Франклина Рузвельта и здравомыслящих американских политиков, которые осознали новые геополитические реалии, а также заинтересованность бизнеса в условиях Великой депрессии 1930-х годов в масштабных проектах в контексте ускоренной индустриализации в СССР, для принятия решения о признании Советского Союза", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии напомнили, что всего за месяц был пройден путь к обмену нотами о дипотношениях.
Как говорится в сообщении, нормализация отношений Москвы и Вашингтона должна происходить "на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования". "Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году", - говорится в сообщении посольства.
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Посольство России заявило о возможности нормализации отношений с США
00:05
 
