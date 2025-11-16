В посольстве рассказали, что даст прорыв отношениям России и США

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США осуществили прорыв, установив дипотношения с Москвой 92 года назад, сейчас следует использовать те же принципы равноправия и уважения, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Как говорится в заявлении посольства по случаю годовщины, установление дипотношений стало новой вехой в истории взаимодействия двух стран. "Этому предшествовал длительный период отсутствия официальных связей, когда правящие круги США в течение 16 лет отказывались иметь дело с молодым Советским государством, объявленным угрозой "цивилизованному миру". Потребовались политическое мужество президента Франклина Рузвельта и здравомыслящих американских политиков, которые осознали новые геополитические реалии, а также заинтересованность бизнеса в условиях Великой депрессии 1930-х годов в масштабных проектах в контексте ускоренной индустриализации в СССР, для принятия решения о признании Советского Союза", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии напомнили, что всего за месяц был пройден путь к обмену нотами о дипотношениях.
Как говорится в сообщении, нормализация отношений Москвы и Вашингтона должна происходить "на основе принципов равноправия, уважения национальных интересов и неконфронтационного сосуществования". "Именно такой подход позволил совершить прорыв в далеком 1933 году", - говорится в сообщении посольства.