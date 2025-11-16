https://ria.ru/20251116/orenburg-2055251436.html
В Оренбурге отменили план "Ковер"
План "Ковер" снят в Оренбурге, аэропорт Оренбурга снова работает в штатном режиме, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 16.11.2025
