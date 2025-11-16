Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 16.11.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2025
2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Заголовок открываемого материала