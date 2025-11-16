https://ria.ru/20251116/opasnost-2055337652.html
В Курской области работает ПВО, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА
Оперштаб Курской области сообщил в Telegram-канале о работе ПВО в регионе. РИА Новости, 16.11.2025
