В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.11.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
В Крыму отменили ракетную опасность
