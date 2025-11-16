Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот - РИА Новости, 16.11.2025
14:48 16.11.2025
Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот
Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот - РИА Новости, 16.11.2025
Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот, считая, что она должна быть... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T14:48:00+03:00
2025-11-16T14:48:00+03:00
общество
москва
ольга ярославская
москва
общество, москва, ольга ярославская
Общество, Москва, Ольга Ярославская
Детский омбудсмен призвала ограничить доступ к базе данных детей-сирот

Омбудсмен Ярославская предложила ограничить доступ к базе данных детей-сирот

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот, считая, что она должна быть доступна только тем, кто прошёл обучение в школе приёмных родителей и действительно готов взять ребенка под свою опеку.
«

"Есть один момент, который меня очень беспокоит. Это - открытый банк данных детей-сирот, публичная платформа, на которой размещены фотографии детей, которые ищут семью. Цель этой платформы понятна - помочь детям найти родителей. Но давайте подумаем: мы фактически выставляем детей на витрину, как товары на рынке. Не питомцы, которых мы можем "выбрать" по внешнему виду, а дети. Живые люди. Это унижает их человеческое достоинство… Считаю, необходимо ограничить публичный доступ к базе данных детей-сирот", - написала Ярославская в своём Telegram-канале.

Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка
14 августа, 02:49
Юрист назвала уважительные причины для смены имени ребенка
14 августа, 02:49
Детский омбудсмен подчеркнула, что доступ к базе данных должен быть открыт только для тех, кто прошёл обучение в школе приёмных родителей и готов предложить ребёнку настоящую любовь, внимание и заботу.
«
"Дети прекрасно осознают, что их "выбирают" именно по фотографии. И это усугубляет их внутренние переживания и подрывает самооценку. Дети, пережившие утрату и травму, должны ощущать, что их принимают в семью не из-за того, как они выглядят, а потому что хотят построить с ними настоящие, искренние отношения, подарить любовь и заботу", - считает Ярославская.
Она отметила, что также её беспокоит акция "День аиста", когда потенциальные родители приходят, знакомятся с детьми, общаются с ними, но в итоге уходят, не выбрав никого. Это усиливает в детском сознании чувство ненужности.
"Надеюсь, совсем скоро мы пересмотрим этот подход. Дети-сироты заслуживают, чтобы их воспринимали не как объекты для выбора, а как ценную личность, которая нуждается в любви, защите и внимании", - заключила Ярославская.
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете
2 июля, 05:07
В ГД призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете
2 июля, 05:07
 
ОбществоМоскваОльга Ярославская
 
 
