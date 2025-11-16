https://ria.ru/20251116/ogranicheniya-2055246770.html
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T05:02:00+03:00
2025-11-16T05:02:00+03:00
2025-11-16T05:08:00+03:00
В аэропортах Нижнего Новгорода, Оренбурга и Уфы ввели ограничения на полеты