Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT
19:11 16.11.2025
Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT
Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT

NYT: Пентагон отзывает нацгвардию США, отправленную для борьбы с преступностью

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие Национальной гвардии
Военнослужащие Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие Национальной гвардии. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пентагон отзывает сотни ранее отправленных бойцов национальной гвардии США из городов Чикаго и Портленд, начиная с воскресенья, сообщила газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
"Примерно 200 бойцов национальной гвардии Калифорнии, которых отправляли в Портленд, и еще 200 бойцов национальной гвардии Техаса, которых отправляли в Чикаго, вернутся в свои родные штаты, начиная с воскресенья", - заявили изданию американские чиновники.
Подавление беспорядков, устроенных молодежью в ночь Хэллоуина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне
1 ноября, 11:19
Как отметил газете один неназванный американский чиновник, высокопоставленные официальные лица Пентагона на прошлой неделе решили отозвать военных из других штатов на фоне приближающихся праздников Дня благодарения и Рождества, а также из-за постановлений федерального суда, приостанавливающих оперативное развертывание гвардии.
"Около 300 бойцов национальной гвардии (штата) Иллинойса продолжат работу в районе Чикаго, и примерно 200 военных из национальной гвардии (штата) Орегона будут работать в районе Портленда", - добавили изданию чиновники.
Неназванные калифорнийские чиновники из офиса губернатора штата Гэвина Ньюсома рассказали газете, что Северное командование вооруженных сил США поставило их в известность, что начнет вывод национальной гвардии Калифорнии из Портленда уже в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско, при этом данная практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации американского лидера незаконными.
Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна
14 ноября, 18:12
 
