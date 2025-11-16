Пентагон отзывает бойцов нацгвардии из Чикаго и Портленда, сообщает NYT

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пентагон отзывает сотни ранее отправленных бойцов национальной гвардии США из городов Чикаго и Портленд, начиная с воскресенья, сообщила газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
"Примерно 200 бойцов национальной гвардии Калифорнии, которых отправляли в Портленд, и еще 200 бойцов национальной гвардии Техаса, которых отправляли в Чикаго, вернутся в свои родные штаты, начиная с воскресенья", - заявили изданию американские чиновники.
Как отметил газете один неназванный американский чиновник, высокопоставленные официальные лица Пентагона на прошлой неделе решили отозвать военных из других штатов на фоне приближающихся праздников Дня благодарения и Рождества, а также из-за постановлений федерального суда, приостанавливающих оперативное развертывание гвардии.
Неназванные калифорнийские чиновники из офиса губернатора штата Гэвина Ньюсома рассказали газете, что Северное командование вооруженных сил США поставило их в известность, что начнет вывод национальной гвардии Калифорнии из Портленда уже в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско, при этом данная практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации американского лидера незаконными.
