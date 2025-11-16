На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник", о завершении испытаний которых сообщил президент России Владимиром Путиным, вызывают серьезную тревогу у Североатлантического альянса, сообщило издание Bild со ссылкой на засекреченный отчет НАТО.
В соответствии с отчетом, ракеты "Буревестник" НАТО считают крайне опасными из-за их характеристик.
"Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.
Владимир Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.