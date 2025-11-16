Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО - РИА Новости, 16.11.2025
19:07 16.11.2025
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
Новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник", о завершении испытаний которых сообщил президент...
2025-11-16T19:07:00+03:00
2025-11-16T19:07:00+03:00
в мире
россия
москва
валерий герасимов
владимир путин
bild
нато
россия
москва
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Новые российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник", о завершении испытаний которых сообщил президент России Владимиром Путиным, вызывают серьезную тревогу у Североатлантического альянса, сообщило издание Bild со ссылкой на засекреченный отчет НАТО.
"Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности", — говорится в публикации.
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний
В соответствии с отчетом, ракеты "Буревестник" НАТО считают крайне опасными из-за их характеристик.
"Буревестник" способен "вращаться по орбите" на протяжении долгого времени, прежде чем ударить по цели", — подчеркивается в документе.
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
Владимир Путин сообщил 29 октября, что Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
Ранее, 26 октября, Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе российскому лидеру отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Историк раскрыл заслуги контрразведки в развитии атомной отрасли России
В миреРоссияМоскваВалерий ГерасимовВладимир ПутинBildНАТО
 
 
