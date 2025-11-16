Рейтинг@Mail.ru
23:47 16.11.2025 (обновлено: 23:48 16.11.2025)
Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице
2025
Москвичей предупредили о гололедице

МЧС: на Москву в ближайшее время обрушатся дождь и гололедица

© РИА Новости / Артем ЖитеневСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице утром в понедельник на фоне осадков и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица… Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
