Москвичей предупредили о гололедице

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице утром в понедельник на фоне осадков и гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 06.00 17 ноября в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами налипание мокрого снега, гололедица… Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.