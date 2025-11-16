Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей
22:56 16.11.2025
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей - РИА Новости, 16.11.2025
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей
Две аварии с участием семи автомобилей произошли на трассе в подмосковном Ленинском округе в субботу, один человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 16.11.2025
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей

На трассе в Ленинском округе произошло два ДТП с участием семи автомобилей

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две аварии с участием семи автомобилей произошли на трассе в подмосковном Ленинском округе в субботу, один человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.
По данным полиции, в субботу примерно в 18.30 на 24-м километре Южно-Лыткаринской автодороги произошло массовое ДТП.
"По имеющейся информации, на данном участке автотрассы произошли две аварии с участием семи автомобилей. В результате ДТП мужчина 1986 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Госавтоинспекция Московской области призывает автомобилистов учитывать погоду, соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и правила перевозки пассажиров.
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
29 мая, 00:28
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
