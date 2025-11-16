https://ria.ru/20251116/moskva-2055346421.html
В Подмосковье произошли две аварии с участием семи автомобилей
Две аварии с участием семи автомобилей произошли на трассе в подмосковном Ленинском округе в субботу, один человек пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 16.11.2025
