В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 16.11.2025
17:14 16.11.2025
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 8 декабря, сообщила организация. РИА Новости, 16.11.2025
политика, москва, россия, вячеслав володин, одкб, госдума рф
Политика, Москва, Россия, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

В Москве 8 декабря пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 8 декабря, сообщила организация.
"Восьмого декабря состоится совместное заседание совета и 18-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве во главе с председателем ассамблеи, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным", - говорится в сообщении в Telegram-канале ассамблеи.
На заседании ожидается принятие новых модельных законов, призванных укрепить правовые основы коллективной безопасности и повысить эффективность совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам, уточнила организация.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Белоруссии пройдет специальное учение ОДКБ "Барьер-2026"
ПолитикаМоскваРоссияВячеслав ВолодинОДКБГосдума РФ
 
 
