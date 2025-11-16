https://ria.ru/20251116/moskva-2055316136.html
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Москве 8 декабря, сообщила организация. РИА Новости, 16.11.2025
политика
москва
россия
вячеслав володин
одкб
госдума рф
москва
россия
В Москве пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ
В Москве 8 декабря пройдет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ