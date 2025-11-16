Рейтинг@Mail.ru
В "Аптекарском огороде" впервые за сезон зацвела редкая орхидея
16.11.2025
В "Аптекарском огороде" впервые за сезон зацвела редкая орхидея
В "Аптекарском огороде" впервые за сезон зацвела редкая орхидея - РИА Новости, 16.11.2025
В "Аптекарском огороде" впервые за сезон зацвела редкая орхидея
Редкая орхидея Стангопея глазчатая зацвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве впервые за сезон, её цветение длится всего одни сутки,... РИА Новости, 16.11.2025
В "Аптекарском огороде" впервые за сезон зацвела редкая орхидея

В ботаническом саду МГУ впервые за сезон зацвела редкая орхидея Стангопея

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramОрхидея Стангопея глазчатая зацвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Орхидея Стангопея глазчатая зацвела в ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Орхидея Стангопея глазчатая зацвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Редкая орхидея Стангопея глазчатая зацвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве впервые за сезон, её цветение длится всего одни сутки, рассказали в пресс-службе ботсада.
"В Пальмовой оранжерее старейшего ботанического сада России впервые за сезон зацвела редкая орхидея Стангопея глазчатая (Stanhopea oculata). Цветение длится всего одни сутки, поэтому сотрудники "Аптекарского огорода" называют событие "живым чудом", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Отмечается, что эта орхидея родом из Мексики, Центральной Америки и бассейна Амазонки. В природе её опыляют пчёлы, которые собирают ароматические вещества для привлечения самок.
"Без этих пчёл орхидея не смогла бы размножаться. Их необычное поведение поддерживает жизненный цикл десятков семейств растений в тропических лесах", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что, скорее всего, растение отцветёт к вечеру понедельника 17 ноября.
МоскваРоссияМексикаДень народного единстваОбщество
 
 
