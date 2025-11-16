https://ria.ru/20251116/moskva-2055302566.html
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
В департаменте транспорта Москвы порекомендовали использовать городской транспорт для поездок по столице, 17 ноября в центре возможны локальные ограничения... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T14:58:00+03:00
2025-11-16T14:58:00+03:00
2025-11-16T14:58:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055162196_0:188:3074:1917_1920x0_80_0_0_6f3c3b96216346adba2acb90b72d3d76.jpg
https://ria.ru/20251113/spetstekhnika-2054767990.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055162196_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9e326ae2b3a33d9b6c7e222f55112846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
Дептранс Москвы: 17 ноября в центре возможны локальные ограничения движения