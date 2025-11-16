Рейтинг@Mail.ru
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок - РИА Новости, 16.11.2025
14:58 16.11.2025
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
В департаменте транспорта Москвы порекомендовали использовать городской транспорт для поездок по столице, 17 ноября в центре возможны локальные ограничения... РИА Новости, 16.11.2025
москва
общество, москва
Общество, Москва
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок

Дептранс Москвы: 17 ноября в центре возможны локальные ограничения движения

Трамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве
Трамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В департаменте транспорта Москвы порекомендовали использовать городской транспорт для поездок по столице, 17 ноября в центре возможны локальные ограничения движения.
"Завтра (17 ноября - ред.) в центре возможны локальные ограничения движения - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.
В департаменте посоветовали выезжать на дороги только на зимней резине.
Грузовые автомобили со снегом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Свыше 550 единиц спецтехники обслужат федтрассы в Подмосковье зимой
13 ноября, 14:56
 
