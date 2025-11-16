https://ria.ru/20251116/moskva-2055285179.html
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили труп, сообщила прокуратура столицы. РИА Новости, 16.11.2025
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка 7-10 лет