В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка - РИА Новости, 16.11.2025
12:38 16.11.2025 (обновлено: 14:05 16.11.2025)
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка - РИА Новости, 16.11.2025
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили труп, сообщила прокуратура столицы. РИА Новости, 16.11.2025
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка

В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка 7-10 лет

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили труп, сообщила прокуратура столицы.
"На востоке Москвы в Гольяновском пруду в пакете обнаружены останки человека", — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Следственного комитета, они принадлежат ребенку в возрасте примерно от семи до десяти лет.
Следствие возбудило дело по статье 105 Уголовного кодекса ("Убийство"). На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники СК допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Работа СК России на месте обнаружения тел трех человек в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
27 июля, 09:40
 
