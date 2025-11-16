Рейтинг@Mail.ru
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/moskva-2055265572.html
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик
Оттепель наступит в столичном регионе в конце следующей недели, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:00:00+03:00
2025-11-16T10:00:00+03:00
общество
евгений тишковец
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186005_0:325:3012:2019_1920x0_80_0_0_fb07a9b08c37464f6cdaf0a43944d344.jpg
https://ria.ru/20251116/moskva-2055260808.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186005_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9bb1bcf3573734ec3bda1aeef872c638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, день народного единства
Общество, Евгений Тишковец, День народного единства
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик

Синоптик Тишковец: в Москве в конце следующей недели наступит оттепель

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Первый снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Оттепель наступит в столичном регионе в конце следующей недели, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на среду холодный фронт провалит к югу, и за ним хлынет студеный воздух. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу - заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет, а значит на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1-2 сантиметра. Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, столбики дневных термометров покажут всего 0 - плюс 3, вечером слабый "минус", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в сумерках четверга осадки в столичном регионе маловероятны, подморозит до 0 - минус 3 градусов. В светлое время суток может пойти небольшого снега, а температура воздуха будет держаться около 0 градусов.
"В пятницу восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, наступит оттепель, будет пасмурно. Если в ночное время около 0, то днем до плюс 3", - добавил он.
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
09:12
 
ОбществоЕвгений ТишковецДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала