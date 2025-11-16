https://ria.ru/20251116/moskva-2055265572.html
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик
Оттепель наступит в столичном регионе в конце следующей недели, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:00:00+03:00
2025-11-16T10:00:00+03:00
2025-11-16T10:00:00+03:00
общество
евгений тишковец
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186005_0:325:3012:2019_1920x0_80_0_0_fb07a9b08c37464f6cdaf0a43944d344.jpg
https://ria.ru/20251116/moskva-2055260808.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186005_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9bb1bcf3573734ec3bda1aeef872c638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, день народного единства
Общество, Евгений Тишковец, День народного единства
В Москве скоро наступит оттепель, рассказал синоптик
Синоптик Тишковец: в Москве в конце следующей недели наступит оттепель
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Оттепель наступит в столичном регионе в конце следующей недели, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на среду холодный фронт провалит к югу, и за ним хлынет студеный воздух. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу - заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет, а значит на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1-2 сантиметра. Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, столбики дневных термометров покажут всего 0 - плюс 3, вечером слабый "минус", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в сумерках четверга осадки в столичном регионе маловероятны, подморозит до 0 - минус 3 градусов. В светлое время суток может пойти небольшого снега, а температура воздуха будет держаться около 0 градусов.
"В пятницу восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, наступит оттепель, будет пасмурно. Если в ночное время около 0, то днем до плюс 3", - добавил он.