Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Метеорологическая зима придет в Центральную Россию только с наступлением календарной зимы, до конца осени устойчивого перехода температуры через 0 в сторону отрицательных значений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.