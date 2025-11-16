Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима - РИА Новости, 16.11.2025
09:43 16.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима

Снегопад в Москве
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Метеорологическая зима придет в Центральную Россию только с наступлением календарной зимы, до конца осени устойчивого перехода температуры через 0 в сторону отрицательных значений не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря не первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов. Настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию только с наступлением зимы календарной", - рассказал Тишковец.
Заголовок открываемого материала