Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
Метеорологическая зима придет в Центральную Россию только с наступлением календарной зимы, до конца осени устойчивого перехода температуры через 0 в сторону... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:43:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
день народного единства
общество, москва, евгений тишковец, день народного единства
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
Тишковец: настоящая зима придет в Центральную Россию с наступлением календарной