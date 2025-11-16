Рейтинг@Mail.ru
В Москве иностранца осудили за попытку контрабанды краснокнижных соколов - РИА Новости, 16.11.2025
09:22 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/moskva-2055262260.html
В Москве иностранца осудили за попытку контрабанды краснокнижных соколов
происшествия, россия, ближний восток, оаэ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд в Москве приговорил гражданина ОАЭ к 6 годам лишения свободы за попытку контрабанды из России краснокнижных соколов-кречетов, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В ФСБ РФ ранее сообщили, что в декабре 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца и трех россиян, причастных к попытке контрабандой переправить краснокнижных соколов-кречетов на Ближний Восток. По решению суда иностранца поместили под стражу. Незаконно пойманных кречетов изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания. О дальнейшей судьбе россиян, участвовавших в браконьерской схеме, не сообщалось.
Согласно материалам, гражданин ОАЭ и двое россиян готовились к контрабанде пяти кречетов общей стоимостью более 11,3 миллиона рублей, а третий россиян оказался нанятым водителем, который не был осведомлен о планах группы, и выступил по делу свидетелем. Иностранец вину не признал и настаивал на отсутствии состава преступления, однако суд счел собранные доказательства убедительными.
"Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (Незаконный оборот ценных биоресурсов), частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду особо ценных диких животных) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе.
Суд также приговорил одного его соучастника из России к 5,5 года лишения свободы условно. Другой россиянин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
Кречет - наиболее ценный и редкий вид отряда соколообразных. Данный вид внесен в Красную книгу России в связи со стремительно сокращающейся популяцией, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Кречет считается одной из самых дорогих ловчих птиц. Эти птицы особо ценятся в государствах Ближнего Востока.
