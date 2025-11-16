В Москве иностранца осудили за попытку контрабанды краснокнижных соколов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Суд в Москве приговорил гражданина ОАЭ к 6 годам лишения свободы за попытку контрабанды из России краснокнижных соколов-кречетов, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

ФСБ РФ ранее сообщили, что в декабре 2022 года следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца и трех россиян, причастных к попытке контрабандой переправить краснокнижных соколов-кречетов на Ближний Восток . По решению суда иностранца поместили под стражу. Незаконно пойманных кречетов изъяли и после осмотра выпустили в естественную среду обитания. О дальнейшей судьбе россиян, участвовавших в браконьерской схеме, не сообщалось.

Согласно материалам, гражданин ОАЭ и двое россиян готовились к контрабанде пяти кречетов общей стоимостью более 11,3 миллиона рублей, а третий россиян оказался нанятым водителем, который не был осведомлен о планах группы, и выступил по делу свидетелем. Иностранец вину не признал и настаивал на отсутствии состава преступления, однако суд счел собранные доказательства убедительными.

"Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (Незаконный оборот ценных биоресурсов), частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду особо ценных диких животных) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в документе.

Суд также приговорил одного его соучастника из России к 5,5 года лишения свободы условно. Другой россиянин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.