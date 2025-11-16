Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото

Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. До 30% месячной нормы дождей выпадет в Москве во вторник, к вечеру ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во вторник в теплом секторе циклона будет пасмурно, временами дождь - прольется до 10-12 литров небесной воды на метр квадратный, а за сутки - с 15 часов понедельника ожидается до 15 литров, или 30% месячной нормы", - рассказал Тишковец

По его словам, снежный покров практически ненадолго растает, но не повсеместно.