Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник - РИА Новости, 16.11.2025
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
16.11.2025
москва
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. До 30% месячной нормы дождей выпадет в Москве во вторник, к вечеру ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник в теплом секторе циклона будет пасмурно, временами дождь - прольется до 10-12 литров небесной воды на метр квадратный, а за сутки - с 15 часов понедельника ожидается до 15 литров, или 30% месячной нормы", - рассказал Тишковец
.
По его словам, снежный покров практически ненадолго растает, но не повсеместно.
"Ночная температура плюс 3 - плюс 6, в первой половине дня повысится до плюс 7 - плюс 10. Днем начнет прорываться холодный фронт, а вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16 метров в секунду, температура воздуха понизится до плюс 2 - плюс 5", - добавил синоптик.