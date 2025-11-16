Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/moskva-2055260808.html
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник - РИА Новости, 16.11.2025
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник
До 30% месячной нормы дождей выпадет в Москве во вторник, к вечеру ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T09:12:00+03:00
2025-11-16T09:12:00+03:00
москва
евгений тишковец
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186038_0:558:2536:1985_1920x0_80_0_0_2ff4c14eb721558e678b131ee88cd216.jpg
https://ria.ru/20251116/region-2055258752.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055186038_0:73:2536:1975_1920x0_80_0_0_adf77991ae2b5f2342b9c5f8b2c942ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, день народного единства
Москва, Евгений Тишковец, День народного единства
Москвичей предупредили об обильных осадках во вторник

Синоптик Тишковец: в Москве во вторник выпадет до 30% месячной нормы дождей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. До 30% месячной нормы дождей выпадет в Москве во вторник, к вечеру ожидается штормовой ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник в теплом секторе циклона будет пасмурно, временами дождь - прольется до 10-12 литров небесной воды на метр квадратный, а за сутки - с 15 часов понедельника ожидается до 15 литров, или 30% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, снежный покров практически ненадолго растает, но не повсеместно.
"Ночная температура плюс 3 - плюс 6, в первой половине дня повысится до плюс 7 - плюс 10. Днем начнет прорываться холодный фронт, а вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16 метров в секунду, температура воздуха понизится до плюс 2 - плюс 5", - добавил синоптик.
Уборка первого снега в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Москве ударили зимние морозы
08:35
 
МоскваЕвгений ТишковецДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала