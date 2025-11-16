https://ria.ru/20251116/moskva-2055259825.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 16.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков, температура воздуха не выше нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.11.2025
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до нуля градусов