Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха не выше нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров будут падать и вечером составят 747 миллиметров ртутного столба.