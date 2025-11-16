https://ria.ru/20251116/moskva-2055259556.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник
Ледяные дожди ожидаются в столичном регионе в понедельник, также возможны осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.11.2025
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются ледяные дожди и мокрый снег