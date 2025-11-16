Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото

Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ледяные дожди ожидаются в столичном регионе в понедельник, также возможны осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в ночь на понедельник при переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1 - минус 3 градусов.

"Днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой , из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья - утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву . Температура воздуха к вечеру повысится до плюс 2 - плюс 5", - рассказал Тишковец