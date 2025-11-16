Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник - РИА Новости, 16.11.2025
08:44 16.11.2025
Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник
Ледяные дожди ожидаются в столичном регионе в понедельник, также возможны осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:44:00+03:00
2025-11-16T08:44:00+03:00
евгений тишковец
евгений тишковец
Общество, Прибалтика, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, День народного единства
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ледяные дожди ожидаются в столичном регионе в понедельник, также возможны осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в ночь на понедельник при переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1 - минус 3 градусов.
"Днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья - утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву. Температура воздуха к вечеру повысится до плюс 2 - плюс 5", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что ветер будет дуть южных румбов с порывами до 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба.
Уборка первого снега в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Москве ударили зимние морозы
