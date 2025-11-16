"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество, число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло более чем на 30%, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков… Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%", - рассказал он в преддверии SOC Forum 2025.

Кузнецов подчеркнул, что ребёнок или подросток, поверив в срочность или исключительность ситуации, невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей.

"Приведу три самые распространённые преступные схемы. В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины", - рассказал он.

По словам Кузнецова, мошенник убеждает ребёнка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям, обманом ребёнка заставляют зайти в банковские приложения на смартфонах родителей, чтобы тот перевел деньги, а также оформил по его указанию кредиты.

"Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг ФНС ) с сообщением, что у родителей есть неучтённые ценности и им грозит уголовное преследование. Ребёнка убеждают сохранить всё в секрете от взрослых. Во имя "спасения" родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для официальной декларации", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка

Также Кузнецов отметил, что подростку старше 14 лет могут позвонить под любым бытовым предлогом, например, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса, чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах. Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на неё прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ , а это чревато уголовной ответственностью. Подростка заставляют "спастись", переслав сбережения на "безопасный счёт", либо от него требуют передать все деньги и ценности курьеру.