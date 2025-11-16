Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество
00:22 16.11.2025
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество - РИА Новости, 16.11.2025
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество
Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество, число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло... РИА Новости, 16.11.2025
"Сбер" зафиксировал рост вовлечения детей и подростков в мошенничество

Сбербанк: детей вовлекали в мошенничество на 30% чаще за последние два года

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество, число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло более чем на 30%, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники всё активнее выбирают своей мишенью детей и подростков… Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%", - рассказал он в преддверии SOC Forum 2025.
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
Вчера, 02:49
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
Вчера, 02:49
Кузнецов подчеркнул, что ребёнок или подросток, поверив в срочность или исключительность ситуации, невольно становится инструментом кражи денег у собственных родителей.
"Приведу три самые распространённые преступные схемы. В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины", - рассказал он.
По словам Кузнецова, мошенник убеждает ребёнка тайно взять телефон родителя и следовать инструкциям, обманом ребёнка заставляют зайти в банковские приложения на смартфонах родителей, чтобы тот перевел деньги, а также оформил по его указанию кредиты.
"Во второй схеме звонок поступает от имени госорганов (например, Росфинмониторинг, ФНС) с сообщением, что у родителей есть неучтённые ценности и им грозит уголовное преследование. Ребёнка убеждают сохранить всё в секрете от взрослых. Во имя "спасения" родителей его заставляют все деньги и драгоценности семьи передать курьеру якобы для официальной декларации", - подчеркнул топ-менеджер Сбербанка.
Также Кузнецов отметил, что подростку старше 14 лет могут позвонить под любым бытовым предлогом, например, доставка посылки от Почты России или получение товара с маркетплейса, чтобы выманить код из СМС для авторизации на Госуслугах. Другой участник преступной схемы, представляясь сотрудником госпортала, запугивает жертву тем, что из-за раскрытого кода на неё прямо сейчас оформляют кредиты для финансирования экстремизма или ВСУ, а это чревато уголовной ответственностью. Подростка заставляют "спастись", переслав сбережения на "безопасный счёт", либо от него требуют передать все деньги и ценности курьеру.
Чтобы предотвратить такие схемы, по мнению Кузнецова, родителям нужно обязательно говорить с детьми о финансовой безопасности. "Объясните, что пароли, коды из СМС и банковские карты — неприкосновенная личная территория и что ни один сотрудник банка или любой другой организации никогда не попросит человека совершить какие-либо действия со своими деньгами", - заключил он.
Кредитная карта - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ЦБ назвал сумму, похищенную мошенниками со счетов россиян в III квартале
13 ноября, 17:29
 
