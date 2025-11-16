Власти Молдавии ведут страну к пропасти, заявил глава "Победы"

КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии ведут страну к пропасти, восхваляя пособников Гитлера и героизируя нацизм, считает глава координационного комитета "Победа" и лидер поискового отряда "Август" Алексей Петрович.
В пятницу третий комитет Генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52, в том числе и Молдавия.
"Страна, потерявшая на фронтах борьбы против нацизма свыше 70 тысяч человек. Страна, потерявшая от рук нацистских захватчиков свыше 300 тысяч жителей. Страна, разрушенная до основания безжалостным катком войны. Сегодняшняя Молдова в лице незаконно избранной власти - нацистский режим, восхваляющий Антонеску (Ион Антонеску, румынский маршал, один из пособников Гитлера - ред.), героизирующий нацизм и отрицающий Холокост. Режим, который ведёт страну к пропасти", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.