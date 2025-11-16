Власти Молдавии ведут страну к пропасти, заявил глава "Победы"

"Страна, потерявшая на фронтах борьбы против нацизма свыше 70 тысяч человек. Страна, потерявшая от рук нацистских захватчиков свыше 300 тысяч жителей. Страна, разрушенная до основания безжалостным катком войны. Сегодняшняя Молдова в лице незаконно избранной власти - нацистский режим, восхваляющий Антонеску (Ион Антонеску, румынский маршал, один из пособников Гитлера - ред.), героизирующий нацизм и отрицающий Холокост. Режим, который ведёт страну к пропасти", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.