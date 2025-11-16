Рейтинг@Mail.ru
Бывший молдавский депутат рассказал, как страна идет к однопартийности - РИА Новости, 16.11.2025
15:29 16.11.2025
Бывший молдавский депутат рассказал, как страна идет к однопартийности
Бывший молдавский депутат рассказал, как страна идет к однопартийности
КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Сосредоточение руководящих должностей в парламенте Молдавии только в руках правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) является опасным шагом к однопартийной модели правления и подрывает доверие общественности к легитимности законодательного процесса, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
По словам политика, в новом молдавском парламенте создано шесть фракций, что, на первый взгляд, отражает сбалансированное распределение политических сил, однако то, как были сформированы рабочие органы законодательного органа, вызывает серьезные вопросы о соблюдении регламента и традиций парламентаризма.
"На этот раз правящая партия ПДС предпочла укрепить свое господство, нарушив дух политического сотрудничества, лежащий в основе парламентских традиций последних 30 лет. Сосредоточение руководящих должностей только в руках большинства - опасный шаг к однопартийной модели правления. Это решение не только влияет на институциональный баланс, но и подрывает доверие общественности к легитимности законодательного процесса", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его мнению, в подлинной демократии власть осуществляется посредством баланса, диалога и уважения к правилам.
"К сожалению, то, что мы видим сегодня, является явной тенденцией концентрации власти в ущерб подлинному духу парламентаризма", - отметил он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Додон рассказал о последствиях возможного вступления Молдавии в ЕС
14 ноября, 19:15
