Бывший молдавский депутат рассказал, как страна идет к однопартийности

КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Сосредоточение руководящих должностей в парламенте Молдавии только в руках правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) является опасным шагом к однопартийной модели правления и подрывает доверие общественности к легитимности законодательного процесса, считает экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

По словам политика, в новом молдавском парламенте создано шесть фракций, что, на первый взгляд, отражает сбалансированное распределение политических сил, однако то, как были сформированы рабочие органы законодательного органа, вызывает серьезные вопросы о соблюдении регламента и традиций парламентаризма.

"На этот раз правящая партия ПДС предпочла укрепить свое господство, нарушив дух политического сотрудничества, лежащий в основе парламентских традиций последних 30 лет. Сосредоточение руководящих должностей только в руках большинства - опасный шаг к однопартийной модели правления. Это решение не только влияет на институциональный баланс, но и подрывает доверие общественности к легитимности законодательного процесса", - написал Боля в своем Telegram-канале.

По его мнению, в подлинной демократии власть осуществляется посредством баланса, диалога и уважения к правилам.

"К сожалению, то, что мы видим сегодня, является явной тенденцией концентрации власти в ущерб подлинному духу парламентаризма", - отметил он.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, " Наша партия " и "Демократия дома" - по шесть мест.