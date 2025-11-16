https://ria.ru/20251116/mkad-2055270344.html
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП
ДТП произошло на внешней стороне 76-го километра МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги) в районе Ленинградского шоссе, обстоятельства произошедшего... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:00:00+03:00
2025-11-16T11:00:00+03:00
2025-11-16T11:00:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
ленинградское шоссе
москва
происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
На внешней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП