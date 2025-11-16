Рейтинг@Mail.ru
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/mkad-2055270344.html
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП - РИА Новости, 16.11.2025
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП
ДТП произошло на внешней стороне 76-го километра МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги) в районе Ленинградского шоссе, обстоятельства произошедшего... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:00:00+03:00
2025-11-16T11:00:00+03:00
происшествия
ленинградское шоссе
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251116/dtp-2055262734.html
ленинградское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградское шоссе, москва
Происшествия, Ленинградское шоссе, Москва
На внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе произошло ДТП

На внешней стороне 76-го километра МКАД произошло ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ДТП произошло на внешней стороне 76-го километра МКАД (Московской кольцевой автомобильной дороги) в районе Ленинградского шоссе, обстоятельства произошедшего уточняются, сообщили в департаменте транспорта столицы.
«
"На внешней стороне 76-го км МКАД (в районе Ленинградского шоссе) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса города.
В департаменте уточнили, что движение автомобилей затруднено на 2,5 километрах.
Позднее в дептрансе Москвы сообщили, что движение на внешней стороне 76-го километра МКАД восстановлено.
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
09:26
 
ПроисшествияЛенинградское шоссеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала