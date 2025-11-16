Рейтинг@Mail.ru
Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве
00:35 16.11.2025 (обновлено: 13:20 16.11.2025)
Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве
Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве - РИА Новости, 16.11.2025
Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве
Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин в субботу выступил на массовом митинге в Тель-Авиве и выразил всем присутствующим огромную РИА Новости, 16.11.2025
в мире
израиль
тель-авив
донбасс
дональд трамп
хамас
израиль
тель-авив
донбасс
в мире, израиль, тель-авив, донбасс, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Тель-Авив, Донбасс, Дональд Трамп, ХАМАС
Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве

Выживший в Газе уроженец Донбасса Харкин выступил на митинге в Тель-Авиве

© Фото опубликовано израильскими СМИМаксим Харкин
Максим Харкин
© Фото опубликовано израильскими СМИ
Максим Харкин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя – РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин в субботу выступил на массовом митинге в Тель-Авиве и выразил всем присутствующим огромную благодарность за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
"Благодаря вам я наконец-то исполняю свою мечту. Я мечтал об этом моменте два года, об этой привилегии стоять здесь с одной целью: сказать вам спасибо. Вы настоящие герои. Вы вернули меня домой. И не только меня, а почти всех. Мы прошли этот долгий путь, и нам осталось еще совсем немного. И мы приложим все силы, все усилия, чтобы дойти до финиша и вернуть всех наших заложников домой", - заявил Харкин с трибуны перед толпой активистов.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
13 ноября, 22:28
Харкин отметил, что, находясь в плену в Газе, он знал об этой сцене и площади в Тель-Авиве, куда каждую субботу приходили тысячи израильтян, чтобы выразить поддержку семьям заложников.
"Когда я сидел там, в туннелях, и видел всю эту мощь, эту сцену, всех людей, плакаты, всю эту войну и все это безумие, я сказал себе одну простую вещь: если бы я мог физически встать здесь и обнять (всех вас – ред.) и просто сказать спасибо, я бы это сделал. Поэтому я обнимаю вас отсюда, со сцены", - сказал бывший заложник.
Митинг проходил на так называемой "площади заложников" напротив Тель-Авивского музея искусств. За два года войны в секторе Газа это место превратилось в символический мемориал, куда люди все это время приходили и продолжают приходить, чтобы поддержать семьи похищенных израильтян. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают здесь, с требованием вернуть всех похищенных из Газы.
В октябре палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Харкин, мать которого является гражданкой РФ.
Освобождение заложников стало возможным после договоренностей Израиля и движения ХАМАС, достигнутых по инициативе президента США Дональда Трампа и при посредничестве Египта, Катара и Турции.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 25 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще три тела погибших заложников.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, которое вывезли из Газы
19 октября, 10:13
 
В миреИзраильТель-АвивДонбассДональд ТрампХАМАС
 
 
