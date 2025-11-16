Выживший в плену в Газе уроженец Донбасса выступил на митинге в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноя – РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин в субботу выступил на массовом митинге в Тель-Авиве и выразил всем присутствующим огромную благодарность за поддержку, передает корреспондент РИА Новости.

"Благодаря вам я наконец-то исполняю свою мечту. Я мечтал об этом моменте два года, об этой привилегии стоять здесь с одной целью: сказать вам спасибо. Вы настоящие герои. Вы вернули меня домой. И не только меня, а почти всех. Мы прошли этот долгий путь, и нам осталось еще совсем немного. И мы приложим все силы, все усилия, чтобы дойти до финиша и вернуть всех наших заложников домой", - заявил Харкин с трибуны перед толпой активистов.

Харкин отметил, что, находясь в плену в Газе, он знал об этой сцене и площади в Тель-Авиве , куда каждую субботу приходили тысячи израильтян, чтобы выразить поддержку семьям заложников.

"Когда я сидел там, в туннелях, и видел всю эту мощь, эту сцену, всех людей, плакаты, всю эту войну и все это безумие, я сказал себе одну простую вещь: если бы я мог физически встать здесь и обнять (всех вас – ред.) и просто сказать спасибо, я бы это сделал. Поэтому я обнимаю вас отсюда, со сцены", - сказал бывший заложник.

Митинг проходил на так называемой "площади заложников" напротив Тель-Авивского музея искусств. За два года войны в секторе Газа это место превратилось в символический мемориал, куда люди все это время приходили и продолжают приходить, чтобы поддержать семьи похищенных израильтян. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают здесь, с требованием вернуть всех похищенных из Газы.

В октябре палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Харкин, мать которого является гражданкой РФ

Катара и Турции. Освобождение заложников стало возможным после договоренностей Израиля и движения ХАМАС, достигнутых по инициативе президента США Дональда Трампа и при посредничестве Египта