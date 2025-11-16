Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 16.11.2025
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ
Российские военные освободили Ровнополье в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и подготовленные позиции ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные освободили Ровнополье в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и подготовленные позиции ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Несмотря на плотный огонь и заранее подготовленные позиции противника, штурмовые группы выбили его из опорных точек и водрузили флаг Российской Федерации над центральной частью посёлка", - говорится в сообщении МО РФ.
Таким образом, Равнополье стал четвёртым населённым пунктом, освобождённым героями 114-го мотострелкового полка за прошедшую неделю, и шестым населённым пунктом в Запорожской области, взятым под контроль подразделениями 127-й дивизии 5-й армии группировки войск "Восток" с начала ноября, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
 
 
