https://ria.ru/20251116/minoborony-2055288271.html
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ
Российские военные освободили Ровнополье в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и подготовленные позиции ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:12:00+03:00
2025-11-16T13:12:00+03:00
2025-11-16T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_0:171:3112:1923_1920x0_80_0_0_3fe0c85f81553790ed884392c4ff3c52.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e265709f5613a205fe7a4f929c1f73a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны: ВС России освободили Ровнополье, несмотря на плотный огонь ВСУ
Минобороны: ВС РФ освободили Ровнополье, несмотря на подготовленные позиции ВСУ