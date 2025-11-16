https://ria.ru/20251116/minjust-2055236152.html
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа - РИА Новости, 16.11.2025
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа
Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:49:00+03:00
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Отмечается, что пользователи сети обратили внимание на схожесть подписей Трампа
на серии указов о помилованиях от 7 ноября.
"Министерство юстиции опубликовало указы о помиловании онлайн с идентичными копиями подписи президента Дональда Трампа, после чего негласно скорректировало их на этой неделе, сославшись на "техническую ошибку", - пишет агентство.
Агентство указывает, что новые версии указов были опубликованы спустя считанные часы после того, как в интернете начались рассуждения на тему идентичности этих подписей.
В то же время в минюсте США
заявили агентству, что вебсайт ведомства был обновлен из-за технической ошибки, в результате которой одна из подписей Трампа была ошибочно загружена несколько раз на фоне проблем с нехваткой сотрудников в связи с шатдауном.
В Белом доме заявили агентству, что в действительности Трамп подписал каждый из этих указов собственноручно.
Трамп ранее заявлял, что документы вместо экс-президента США Джо Байдена
подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.