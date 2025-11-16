Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда Трампа, передает агентство Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Отмечается, что пользователи сети обратили внимание на схожесть подписей Трампа на серии указов о помилованиях от 7 ноября.

"Министерство юстиции опубликовало указы о помиловании онлайн с идентичными копиями подписи президента Дональда Трампа, после чего негласно скорректировало их на этой неделе, сославшись на "техническую ошибку", - пишет агентство.

Агентство указывает, что новые версии указов были опубликованы спустя считанные часы после того, как в интернете начались рассуждения на тему идентичности этих подписей.

В то же время в минюсте США заявили агентству, что вебсайт ведомства был обновлен из-за технической ошибки, в результате которой одна из подписей Трампа была ошибочно загружена несколько раз на фоне проблем с нехваткой сотрудников в связи с шатдауном.

В Белом доме заявили агентству, что в действительности Трамп подписал каждый из этих указов собственноручно.