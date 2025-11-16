Рейтинг@Mail.ru
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа - РИА Новости, 16.11.2025
00:49 16.11.2025
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа
Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда... РИА Новости, 16.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Минюст США переопубликовал указы о помилованиях из-за подписей Трампа

AP: Минюст США переопубликовал указы о помиловании из-за подписей Трампа

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США переопубликовало указы о помилованиях, которые подверглись критике в интернете из-за якобы идентичных подписей президента США Дональда Трампа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что пользователи сети обратили внимание на схожесть подписей Трампа на серии указов о помилованиях от 7 ноября.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Адвокаты Трампа потребовали отозвать фильм Би-би-си, пригрозив иском
11 ноября, 11:13
"Министерство юстиции опубликовало указы о помиловании онлайн с идентичными копиями подписи президента Дональда Трампа, после чего негласно скорректировало их на этой неделе, сославшись на "техническую ошибку", - пишет агентство.
Агентство указывает, что новые версии указов были опубликованы спустя считанные часы после того, как в интернете начались рассуждения на тему идентичности этих подписей.
В то же время в минюсте США заявили агентству, что вебсайт ведомства был обновлен из-за технической ошибки, в результате которой одна из подписей Трампа была ошибочно загружена несколько раз на фоне проблем с нехваткой сотрудников в связи с шатдауном.
В Белом доме заявили агентству, что в действительности Трамп подписал каждый из этих указов собственноручно.
Трамп ранее заявлял, что документы вместо экс-президента США Джо Байдена подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эксперт заявил, что Трамп не выполняет предвыборные обещания
5 ноября, 06:38
 
