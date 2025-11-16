Рейтинг@Mail.ru
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
18:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/mid-2055321363.html
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
Египет намерен продолжать укрепление двустороннего сотрудничества с Россией, заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:00:00+03:00
2025-11-16T18:00:00+03:00
в мире
египет
россия
судан
сергей лавров
оон
в мире, египет, россия, судан, сергей лавров, оон
В мире, Египет, Россия, Судан, Сергей Лавров, ООН
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией

Флаги России и Египта
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Египет намерен продолжать укрепление двустороннего сотрудничества с Россией, заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Согласно заявлению МИД Египта, в воскресенье между министрами состоялся телефонный разговор в рамках продолжающихся консультаций между двумя странами по двусторонним отношениям и региональным и международным вопросам.
"Министр Абдель Аты подчеркнул стремление Египта продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, включая контроль за реализацией совместных стратегических проектов и всеми экономическими аспектами двусторонних отношений", - говорится в заявлении министерства.
МИД отметил, что министры также обсудили проект резолюции Совета безопасности ООН по сектору Газа, события в Судане и иранскую ядерную программу.
 
