https://ria.ru/20251116/mid-2055321363.html
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
Египет намерен продолжать укрепление двустороннего сотрудничества с Россией, заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:00:00+03:00
2025-11-16T18:00:00+03:00
2025-11-16T18:00:00+03:00
в мире
египет
россия
судан
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_212:444:3063:2048_1920x0_80_0_0_7b9708a268c8156c6eb9eb71f440a723.jpg
египет
россия
судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795787109_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_2b31bbcf2a5da5ae5d626f2833ff6145.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, судан, сергей лавров, оон
В мире, Египет, Россия, Судан, Сергей Лавров, ООН
Египет продолжит укрепление двустороннего сотрудничества с Россией
Египет и Россия продолжат контроль совместных проектов и экономических аспектов
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Египет намерен продолжать укрепление двустороннего сотрудничества с Россией, заявил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Согласно заявлению МИД Египта
, в воскресенье между министрами состоялся телефонный разговор в рамках продолжающихся консультаций между двумя странами по двусторонним отношениям и региональным и международным вопросам.
"Министр Абдель Аты подчеркнул стремление Египта продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, включая контроль за реализацией совместных стратегических проектов и всеми экономическими аспектами двусторонних отношений", - говорится в заявлении министерства.
МИД отметил, что министры также обсудили проект резолюции Совета безопасности ООН
по сектору Газа, события в Судане
и иранскую ядерную программу.