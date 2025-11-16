Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.11.2025 (обновлено: 17:23 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/mid-2055315460.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе
Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе - РИА Новости, 16.11.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Египта Бадр Абдельати обсудили американский проект резолюции по Газе и российские предложения в связи с этим, заявили в российском... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T17:10:00+03:00
2025-11-16T17:23:00+03:00
в мире
израиль
россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251108/izrail-2053705681.html
https://ria.ru/20251112/tramp-2054495774.html
https://ria.ru/20251116/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе

Лавров и глава МИД Египта Абдельати обсудили ядерную программу Ирана и Газу

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Египта Бадр Абдельати обсудили американский проект резолюции по Газе и российские предложения в связи с этим, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе него (телефонного разговора - ред.) было обсуждено рассмотрение в Нью-Йорке на площадке Совета безопасности ООН американского проекта резолюции по Газе и российских предложений в связи с этим. Высказано общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Арабские страны не хотят платить за восстановление сектора Газа, пишет FT
8 ноября, 19:42
В документе отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
"Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности... Были также затронуты некоторые узловые вопросы российско-египетского сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере энергетики", - отметили в МИД.
Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в полуэксклаве.
Россия также подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа. В постпредстве РФ целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США, чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивается, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Президент Израиля ответил на призыв Трампа помиловать Нетаньяху
12 ноября, 15:09
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Во второй половине октября газета Wall Street Journal сообщила, что ХАМАС и Израиль начали технические обсуждения второй фазы мирного плана, предложенного Трампом, включая разоружение ХАМАС, послевоенное управление сектором Газа и развертывание международных сил по стабилизации в палестинском полуэксклаве. Издание New York Times со ссылкой на дипломатов писало, что США оказывают давление на Совет безопасности ООН с целью утверждения им мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала