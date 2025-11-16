Лавров обсудил с главой МИД Египта проект резолюции США по Газе

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Египта Бадр Абдельати обсудили американский проект резолюции по Газе и российские предложения в связи с этим, заявили в российском дипведомстве.

"В ходе него (телефонного разговора - ред.) было обсуждено рассмотрение в Нью-Йорке на площадке Совета безопасности ООН американского проекта резолюции по Газе и российских предложений в связи с этим. Высказано общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении на сайте МИД.

В документе отмечается, что стороны также обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

"Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений, позволяющих избежать новой эскалации напряженности... Были также затронуты некоторые узловые вопросы российско-египетского сотрудничества в различных областях, в частности, в сфере энергетики", - отметили в МИД.

Соединенные Штаты ранее предложили проект резолюции СБ ООН о международных силах безопасности в секторе Газа в рамках соглашения о достигнутом прекращении огня в полуэксклаве.

Россия также подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа. В постпредстве РФ целью проекта назвали внесение поправок в концепцию США , чтобы максимально привести ее в соответствие с многолетними согласованными резолюциями ООН. Отдельно в заявлении миссии подчеркивается, что российский документ не идет вразрез с американской инициативой.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.