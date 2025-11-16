Рейтинг@Mail.ru
00:33 16.11.2025 (обновлено: 07:37 16.11.2025)
Правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем столкнулось с ростом недовольства граждан из-за неспособности решить ключевые проблемы страны
Мерц рискует потерять власть в Германии, сообщает Блумберг

Bloomberg: Мерц может потерять власть из-за неспособности решить проблемы ФРГ

Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем столкнулось с ростом недовольства граждан из-за неспособности решить ключевые проблемы страны, это ставит под угрозу дальнейшее пребывание канцлера у власти, передает агентство Bloomberg.
«
"Его (Мерца. — Прим. Ред.) неспособность решить многие ключевые вопросы не только способствовала активизации более правых партий вроде "Альтернативы для Германии", но и породила предположения о том, что правительство Мерца может постичь та же участь, что и его предшественника Олафа Шольца, и развалиться до окончания срока его полномочий", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Мерц исключил сотрудничество с "Альтернативой для Германии"
Вчера, 14:53
Агентство отмечает, что в первой речи на посту канцлера Мерц обещал гражданам решить экономические проблемы Германии, восстановить инфраструктуру, превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы и остановить массовую иммиграцию, однако спустя шесть месяцев избиратели все еще ждут результатов.
При этом, как пишет агентство, единственным результатом работы Мерца на данный момент стало то, что консерваторы обвиняют его в нарушении обещания ограничить заимствования и выражают обеспокоенность финансовым положением страны. Критики же упрекают Мерца во вспыльчивости и "провокационном тоне".
Согласно результатам опроса телеканалов RTL и n-tv, лишь 16% граждан Германии хотят видеть Мерца кандидатом в канцлеры на следующих выборах, в то время как 74% выступают против идеи.
На прошлой неделе опрос института INSA для газеты Bild показал, что недовольство работой федерального правительства Германии достигло самого высокого показателя с начала его деятельности, составив 67%. Только 24% респондентов остались удовлетворены результатами его деятельности. Негативную оценку работе канцлера Германии Фридриха Мерца дали 64% немцев, только 27% — положительную.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
Люди с флагами Украины у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибывающие в ФРГ молодые украинцы не нужны Германии, заявил Мерц
14 ноября, 17:27
 
Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Бундесвер Германии, Левая (партия)
 
 
