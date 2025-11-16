Мерц рискует потерять власть в Германии, сообщает Блумберг

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем столкнулось с ростом недовольства граждан из-за неспособности решить ключевые проблемы страны, это ставит под угрозу дальнейшее пребывание канцлера у власти, передает агентство Bloomberg.
"Его (Мерца. — Прим. Ред.) неспособность решить многие ключевые вопросы не только способствовала активизации более правых партий вроде "Альтернативы для Германии", но и породила предположения о том, что правительство Мерца может постичь та же участь, что и его предшественника Олафа Шольца, и развалиться до окончания срока его полномочий", — говорится в публикации.
При этом, как пишет агентство, единственным результатом работы Мерца на данный момент стало то, что консерваторы обвиняют его в нарушении обещания ограничить заимствования и выражают обеспокоенность финансовым положением страны. Критики же упрекают Мерца во вспыльчивости и "провокационном тоне".
Согласно результатам опроса телеканалов RTL и n-tv, лишь 16% граждан Германии хотят видеть Мерца кандидатом в канцлеры на следующих выборах, в то время как 74% выступают против идеи.
На прошлой неделе опрос института INSA для газеты Bild показал, что недовольство работой федерального правительства Германии достигло самого высокого показателя с начала его деятельности, составив 67%. Только 24% респондентов остались удовлетворены результатами его деятельности. Негативную оценку работе канцлера Германии Фридриха Мерца дали 64% немцев, только 27% — положительную.