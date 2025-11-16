Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В мире увеличивается количество случаев детской гипертонии, говорится в исследовании, опубликованном на В мире увеличивается количество случаев детской гипертонии, говорится в исследовании, опубликованном на портале Lancet.

"Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире", — сообщает издание.

Ученые связывают эту тенденцию с ухудшением образа жизни и ростом числа случаев ожирения. Проанализировав данные статей, охвативших в общей сложности 443 914 детей, авторам публикации удалось установить, что в период с 2000 по 2020 год распространенность детской гипертонии увеличилась почти в два раза: с 3,4% до 6,53% у мальчиков и с 3,02% до 5,82% у девочек.

Комментируя результаты исследования, президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано заявил, что они только подтверждают то, что уже давно специалисты наблюдают в своей практике.

"Это вызывает тревогу, поскольку мы видим, что состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков постоянно ухудшается. Гипертония — это болезнь взрослых, и ее появление в столь юном возрасте вызывает тревогу", — предупредил он.