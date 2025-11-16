Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире
Наука
 
07:17 16.11.2025 (обновлено: 11:02 16.11.2025)
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире - РИА Новости, 16.11.2025
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире
В мире увеличивается количество случаев детской гипертонии, говорится в исследовании, опубликованном на портале Lancet. РИА Новости, 16.11.2025
воз, здоровье, в мире
Наука, ВОЗ, Здоровье, В мире
Ученые забили тревогу из-за недуга, поражающего детей во всем мире

Lancet: в мире растет количество детей, страдающих от гипертонии

Врач измеряет артериальное давление у мальчика
Врач измеряет артериальное давление у мальчика - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / lechatnoir
Врач измеряет артериальное давление у мальчика
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В мире увеличивается количество случаев детской гипертонии, говорится в исследовании, опубликованном на портале Lancet.
"Детская гипертония поражает значительную и растущую долю детского населения во всем мире", — сообщает издание.
Ученые связывают эту тенденцию с ухудшением образа жизни и ростом числа случаев ожирения. Проанализировав данные статей, охвативших в общей сложности 443 914 детей, авторам публикации удалось установить, что в период с 2000 по 2020 год распространенность детской гипертонии увеличилась почти в два раза: с 3,4% до 6,53% у мальчиков и с 3,02% до 5,82% у девочек.
Комментируя результаты исследования, президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано заявил, что они только подтверждают то, что уже давно специалисты наблюдают в своей практике.
"Это вызывает тревогу, поскольку мы видим, что состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков постоянно ухудшается. Гипертония — это болезнь взрослых, и ее появление в столь юном возрасте вызывает тревогу", — предупредил он.
Артериальная гипертензия — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст. По данным ВОЗ на конец 2020 года, гипертония имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, при этом около 40% из них не знают о своем заболевании и только десять процентов получают лечение.
Наука ВОЗ Здоровье В мире
 
 
