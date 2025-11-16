Маск заявил, что его робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в воскресенье, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus, производимый его компанией Tesla, сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом.

« "Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальный высоким доходом", - говорится в сообщении Маска в соцсети X.

В своей публикации Маск прикрепил фрагмент своего выступления со встречи с инвесторами компании Tesla от 6 ноября. В видео он утверждал, что робот будет работать лучше самого квалифицированного хирурга.

Как сообщало в октябре издание Wired, Маск заявил, что компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц, полномасштабное производство которых может начаться в конце 2026 года.