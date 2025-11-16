https://ria.ru/20251116/mask-2055322631.html
Маск заявил, что его робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
Маск заявил, что его робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность - РИА Новости, 16.11.2025
Маск заявил, что его робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
Американский предприниматель Илон Маск заявил в воскресенье, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus, производимый его компанией Tesla, сможет устранить... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T18:18:00+03:00
2025-11-16T18:18:00+03:00
2025-11-16T18:18:00+03:00
технологии
илон маск
tesla motors
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
https://ria.ru/20251023/mask-2050122916.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, tesla motors, в мире, сша
Технологии, Илон Маск, Tesla motors, В мире, США
Маск заявил, что его робот-гуманоид Optimus уничтожит бедность
Маск: робот-гуманоид Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех доходом
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в воскресенье, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus, производимый его компанией Tesla, сможет устранить бедность и обеспечить всех людей универсальным высоким доходом.
«
"Optimus сможет устранить бедность и обеспечить всех универсальный высоким доходом", - говорится в сообщении Маска в соцсети X.
В своей публикации Маск
прикрепил фрагмент своего выступления со встречи с инвесторами компании Tesla
от 6 ноября. В видео он утверждал, что робот будет работать лучше самого квалифицированного хирурга.
Как сообщало в октябре издание Wired, Маск заявил, что компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов Optimus в количестве миллиона единиц, полномасштабное производство которых может начаться в конце 2026 года.
В конце мая Маск опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект "самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших". Предприниматель также демонстрировал возможности робота передвигаться по пересечённой местности благодаря нейросети, танцевать, а также драться в стиле кунг-фу.