Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт"

Горожанка на прогулке в парке "Тёплый стан" в районе Коньково в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Люди зачастую заблуждаются, полагая, что теряются чаще всего в лесу. Да, в "грибной сезон" количество заявок возрастает, но большая часть поисков приходится всё же на город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года в городах России потерялось 36 127 людей, в то время как вне населенного пункта - 8 041 человек. По Московской области наблюдается та же тенденция - 7 008 заявок пришлось на города, остальные 4 421 - на природную среду.