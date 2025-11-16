Рейтинг@Mail.ru
Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 16.11.2025
04:48 16.11.2025
Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт"
россия, московская область (подмосковье)
Россия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Люди зачастую заблуждаются, полагая, что теряются чаще всего в лесу. Да, в "грибной сезон" количество заявок возрастает, но большая часть поисков приходится всё же на город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года в городах России потерялось 36 127 людей, в то время как вне населенного пункта - 8 041 человек. По Московской области наблюдается та же тенденция - 7 008 заявок пришлось на города, остальные 4 421 - на природную среду.
В отряде сообщили, что всего с начала года в "ЛизаАлерт" поступило 44 370 заявки на поиск пропавших людей. Из них 35 640 человек удалось спасти живыми, 2 340 скончались к моменту нахождения. Еще 216 обращений поступило на поиск тех, кто пропал более года назад.
Путин поздравил участников форума "ЛизаАлерт" с 15-летием
РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
