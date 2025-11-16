"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Недостаточное финансирование литовской армии вынудит ее сражаться в гипотетическом конфликте с Россией коктейлями Молотова, предупредил в эфире LRT командующий Вооруженными силами Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — сказал он.

Генерал пожаловался, что некоторые парламентарии хотят сократить военный бюджет Литвы на 2026 год до 5% ВВП и перенаправить часть запланированных средств на внутреннюю безопасность и содержание дорог.

"Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — пояснил Вайкшнорас.

В пятницу агентство ELTA со ссылкой на литовское министерство обороны сообщила, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе

По данным агентства, создание "мобильного региона" направлено на "унификацию правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры".

Директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис в конце августа заявил, что власти раздумывают о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией , объясняя это усилением безопасности. Он также призвал соседние Латвию Эстонию последовать примеру Литвы и "использовать природу для защиты" на границе с Россией и Белоруссией.