"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
06:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/litva-2055249235.html
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
Недостаточное финансирование литовской армии вынудит ее сражаться в гипотетическом конфликте с Россией коктейлями Молотова, предупредил в эфире LRT командующий... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T06:00:00+03:00
2025-11-16T06:00:00+03:00
в мире
литва
россия
белоруссия
такер карлсон
владимир путин
нато
литва
россия
белоруссия
в мире, литва, россия, белоруссия, такер карлсон, владимир путин, нато
В мире, Литва, Россия, Белоруссия, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией

Генерал Вайкшнорас: армии Литвы придется воевать с Россией коктейлями Молотова

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Военнослужащий литовской армии во время учений
Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащий литовской армии во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Недостаточное финансирование литовской армии вынудит ее сражаться в гипотетическом конфликте с Россией коктейлями Молотова, предупредил в эфире LRT командующий Вооруженными силами Литвы, генерал Раймундас Вайкшнорас.
"Мы, военные, зависим от политической воли. Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут", — сказал он.
Самолет B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Американский бомбардировщик пролетел рядом с Каунасом в Литве, пишут СМИ
Вчера, 11:57
Генерал пожаловался, что некоторые парламентарии хотят сократить военный бюджет Литвы на 2026 год до 5% ВВП и перенаправить часть запланированных средств на внутреннюю безопасность и содержание дорог.
"Бюджет все еще находится на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, было бы не очень честно обсуждать, что было бы, если бы он был", — пояснил Вайкшнорас.
В пятницу агентство ELTA со ссылкой на литовское министерство обороны сообщила, что Литва и семь других европейских стран подписали протокол о намерениях по обеспечению военной мобильности в Европе.
Поезд прибывает в Калининград транзитом через Литву - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Литва усиливает контроль над транзитной зоной в Калининград, сообщают СМИ
14 ноября, 19:57
По данным агентства, создание "мобильного региона" направлено на "унификацию правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективный обмен информацией и синхронное развитие инфраструктуры".
Директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис в конце августа заявил, что власти раздумывают о восстановлении ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, объясняя это усилением безопасности. Он также призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и "использовать природу для защиты" на границе с Россией и Белоруссией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Вид на на контрольно-пропускной пункт на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой
8 ноября, 19:57
 
В мире Литва Россия Белоруссия Такер Карлсон Владимир Путин НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала